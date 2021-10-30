Galatasaray, bir hafta içinde iki kulvarda 3 önemli maça çıkacak

Beşiktaş derbisini kaybedip zirvenin gerisinde kalan Galatasaray, bir hafta içinde hem Süper Lig’de hem de UEFA Avrupa Ligi’nde kritik maçlar oynayacak.

Cumhur Önder Arslan
30 Ekim 2021 Cumartesi, 07:00
Galatasaray, bir hafta içinde iki kulvarda 3 önemli maça çıkacak
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Sarı-Kırmızılılar, milli maç arasına kadar geçecek sürede ligdeki 2, Avrupa’daki 1 maçını İstanbul’da oynayacak. Deplasman seyahati yapmayacak Galatasaray, bu durumu avantaja çevirmek istiyor. F.Bahçe ile Beşiktaş’ın kritik deplasmanlara çıkacağı bu haftada, Cim-Bom yarın evinde konuk edeceği Gaziantep FK karşısında üç puana ulaşmanın hesaplarını yapıyor. Aslan’ın bir sonraki hedefi ise 7 puanla grupta lider olduğu UEFA Avrupa Ligi’nde 4 Kasım’da sahasında karşılaşacağı Lokomotiv Moskova olacak. Galatasaray, bu mücadeleden 3 puanla ayrılırsa Marsilya ile Lazio’nun da yer aldığı gruptan lider çıkmak adına çok büyük bir adım atacak. Sarı-Kırmızılılar 12. haftada ise zirveyi yakından ilgilendirecek 6 Kasım’daki Beşiktaş-Trabzonspor derbisinden bir gün sonra İstanbul’da Karagümrük’e konuk olacak ve 3 puan arayacak.

BOEY’E ARA İLAÇ

Sakatlığı süren ve tam iyileşmeden sahaya sürülmesi istenmeyen Boey için 8 Kasım’da başlayıp 20 Kasım’a dek sürecek milli maç arası ilaç olacak. Genç sağbekin bu sürede tedavisinin tamamlanıp F.Bahçe derbisinde ilk 11’deki yerini alması planlanıyor.



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