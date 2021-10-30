Galatasaray, bir hafta içinde iki kulvarda 3 önemli maça çıkacak

30 Ekim 2021 Cumartesi, 07:00

Sarı-Kırmızılılar, milli maç arasına kadar geçecek sürede ligdeki 2, Avrupa’daki 1 maçını İstanbul’da oynayacak. Deplasman seyahati yapmayacak Galatasaray, bu durumu avantaja çevirmek istiyor. F.Bahçe ile Beşiktaş’ın kritik deplasmanlara çıkacağı bu haftada, Cim-Bom yarın evinde konuk edeceği Gaziantep FK karşısında üç puana ulaşmanın hesaplarını yapıyor. Aslan’ın bir sonraki hedefi ise 7 puanla grupta lider olduğu UEFA Avrupa Ligi’nde 4 Kasım’da sahasında karşılaşacağı Lokomotiv Moskova olacak. Galatasaray, bu mücadeleden 3 puanla ayrılırsa Marsilya ile Lazio’nun da yer aldığı gruptan lider çıkmak adına çok büyük bir adım atacak. Sarı-Kırmızılılar 12. haftada ise zirveyi yakından ilgilendirecek 6 Kasım’daki Beşiktaş-Trabzonspor derbisinden bir gün sonra İstanbul’da Karagümrük’e konuk olacak ve 3 puan arayacak.

BOEY’E ARA İLAÇ

Sakatlığı süren ve tam iyileşmeden sahaya sürülmesi istenmeyen Boey için 8 Kasım’da başlayıp 20 Kasım’a dek sürecek milli maç arası ilaç olacak. Genç sağbekin bu sürede tedavisinin tamamlanıp F.Bahçe derbisinde ilk 11’deki yerini alması planlanıyor.