Sivasspor'a deplasmanda tek gol yetti!

Sivasspor'a deplasmanda tek gol yetti!

21.03.2026 18:37:00
Sivasspor'a deplasmanda tek gol yetti!

Sivasspor, TFF 1. Lig'in 32. haftasında deplasmanda karşılaştığı Manisa FK'yi 1-0 mağlup etti.

1. Lig'in 32. haftasında Sivasspor, Manisa FK deplasmanına konuk oldu. Sivasspor, Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçı 1-0'lık skorla kazandı.

Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 30. dakikada Jonathan Okoronkwo attı.

Sivasspor'da Bekir Böke, 70. dakikada penaltıdan yararlanamadı.

MANİSA FK 10 KİŞİ KALDI

Ev sahibi Manisa FK, 75. dakikada Christopher Herelle'nin kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Ligde üst üste 3. galibiyetini elde eden Sivasspor, 47 puana yükseldi. Arka arkaya 2. mağlubiyetini yaşayan Manisa FK, 43 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Sivasspor, sahasında Erokspor'u konuk edecek. Manisa FK, Adana Demirspor deplasmanına gidecek.

İlgili Haberler

Sakaryaspor, Serik Spor deplasmanında son anlarda yıkıldı!
Sakaryaspor, Serik Spor deplasmanında son anlarda yıkıldı! Serik Spor, TFF 1. Lig'in 32. haftasında kendi sahasında ağırladığı Sakaryaspor'u 2-0 mağlup etti.
Ankara Keçiörengücü'nden 7 gollü galibiyet!
Ankara Keçiörengücü'nden 7 gollü galibiyet! Ankara Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 32. haftasında kendi evinde ağırladığı Adana Demirspor'u 7-0 mağlup etti.
Liverpool deplasmanda kayıp: Galibiyete hasret kaldı!
Liverpool deplasmanda kayıp: Galibiyete hasret kaldı! Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton, İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında kendi sahasında ağırladığı Liverpool'u 2-1 mağlup etti.