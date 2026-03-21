Sivasspor'a deplasmanda tek gol yetti!

1. Lig'in 32. haftasında Sivasspor, Manisa FK deplasmanına konuk oldu. Sivasspor, Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçı 1-0'lık skorla kazandı.
Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 30. dakikada Jonathan Okoronkwo attı.
Sivasspor'da Bekir Böke, 70. dakikada penaltıdan yararlanamadı.
MANİSA FK 10 KİŞİ KALDI
Ev sahibi Manisa FK, 75. dakikada Christopher Herelle'nin kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı.
Ligde üst üste 3. galibiyetini elde eden Sivasspor, 47 puana yükseldi. Arka arkaya 2. mağlubiyetini yaşayan Manisa FK, 43 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Sivasspor, sahasında Erokspor'u konuk edecek. Manisa FK, Adana Demirspor deplasmanına gidecek.