Galatasaray Çağdaş Faktoring'ten 113 sayılık galibiyet!
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Çankaya Üniversitesi'ni 113-99 yendi.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, konuk ettiği Çankaya Üniversitesi'ni 113-99 yendi.
Salon: Ahmet Cömert
Hakemler: Fatih Güler, Sabri Gündüz, Ali Osman Kanık
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smith 44, Büşra Akbaş 4, Zyaire 41, Meltem Yıldızhan 4, Vanloo 4, Yağmur Kübra Taşar 2, Sude Yılmaz 8, Harrigan 4, Harika Gözde Eldaş, Hartley 2
Çankaya Üniversitesi: Walker 26, Fontaine 4, Melike Yalçınkaya 20, McCarty 30, Gizem Tüzün 2, Gülse Uğur 6, Melike Tuğba Oral 4, İlayda Derman 3, Ayşenaz Kurtuldum 4
1. Periyot: 27-27
Devre: 55-55
3. Periyot: 83-75
Beş faulle çıkan: 38.36 Fontaine (Çankaya Üniversitesi)
Galatasaray Çağdaş Faktoring haberleri Çankaya Üniversitesi haberleri ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- Murat Kurum'dan yeni gaf
- 'Şeriat' paylaşımına ceza yolda
- Tribünlere küfür etti!
- Kurum'a davet: 'Çekinme gel, bekliyorum'
- Dünyada en çok izlenen Türk dizileri belli oldu
- İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na söylediklerini anlattı
- Erdoğan'ın yakın arkadaşından sürpriz çıkış!
- ÖSYM'den mesaj açıklaması: 'Sehven...'
- Görür'den Ercan'a 'deprem' yanıtı
- Süper Lig'in yeni yayıncısı belli oldu!