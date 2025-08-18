Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen 3 isimle ayrılık kapıda!

Galatasaray'da kadro yapılanması kapsamında üç futbolcuyla yollar ayrılıyor.

Sarı-kırmızılılarda savunma oyuncusu Carlos Cuesta, Spartak Moskova ile Vasco da Gama’dan gelen teklifleri değerlendirme aşamasında.

Takımın bir diğer stoperi Victor Nelsson ise Serie A ekibi Verona’ya kiralık olarak gönderilecek.

Öte yandan sol bek Derrick Köhn için Bundesliga’dan yoğun ilgi var. Werder Bremen ve Union Berlin’in devrede olduğu transferde, Galatasaray Union Berlin’in teklifini kabul etti. Alman ekibiyle imzaların kısa süre içinde atılması bekleniyor.