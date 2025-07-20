Galatasaray'da tam 18 ayrılık: Resmen açıklandı!

Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nda kadro yapılanması kapsamında önemli ayrılıklar yaşandı.
Sarı-kırmızılı kulüp, tam 18 futbolcu ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Galatasaray'a veda eden isimler şu şekilde:
Gamze Nur Yaman
Müge Kandur
Fatma Sare Öztürk
Ina Kristoffersen
Arzu Karabulut
Andrea Staskova
Emine Ecem Esen
Nazlıcan Parlak
İsmigül Yalçıner
Flourish Chioma Sabastine
Ayşe Demirci
Çiğdem Belci
Maria Catalina Usme Pineda
Laura Dominguez Rojo
Hapsatou Malado Diallo
Marie Gisele Divine Ngah Manga
Kristina Bakarandze
Berna Yeniçeri
Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray formasıyla verdiğiniz emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinizde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.