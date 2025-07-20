Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray'da tam 18 ayrılık: Resmen açıklandı!

Galatasaray'da tam 18 ayrılık: Resmen açıklandı!

20.07.2025 16:56:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Galatasaray'da tam 18 ayrılık: Resmen açıklandı!

Kadın Futbol Süper Ligi ekibi Galatasaray'da 18 oyuncu ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nda kadro yapılanması kapsamında önemli ayrılıklar yaşandı.

Sarı-kırmızılı kulüp, tam 18 futbolcu ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Galatasaray'a veda eden isimler şu şekilde:

Gamze Nur Yaman

Müge Kandur

Fatma Sare Öztürk

Ina Kristoffersen

Arzu Karabulut

Andrea Staskova

Emine Ecem Esen

Nazlıcan Parlak

İsmigül Yalçıner

Flourish Chioma Sabastine

Ayşe Demirci

Çiğdem Belci

Maria Catalina Usme Pineda

Laura Dominguez Rojo

Hapsatou Malado Diallo

Marie Gisele Divine Ngah Manga

Kristina Bakarandze

Berna Yeniçeri

Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray formasıyla verdiğiniz emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinizde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Image

İlgili Konular: #galatasaray #ayrılık #Galatasaray Kadın Futbol Takımı

İlgili Haberler

Galatasaray'dan stoper operasyonu: 3 isim öne çıktı!
Galatasaray'dan stoper operasyonu: 3 isim öne çıktı! Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Manchester City forması giyen İsviçreli oyuncu Manuel Akanji ile ilgilendiği iddia edildi.
Galatasaray'da Yusuf Demir transferi iptal: Nedeni belli oldu!
Galatasaray'da Yusuf Demir transferi iptal: Nedeni belli oldu! İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) Elche'nin Galatasaray forması giyen 22 yaşındaki Türk asıllı Avusturyalı oyuncu Yusuf Demir'in transferinden vazgeçtiği aktarıldı.
Adı Galatasaray ile anılıyordu: Alman ekipten Ahmetcan Kaplan için resmi teklif!
Adı Galatasaray ile anılıyordu: Alman ekipten Ahmetcan Kaplan için resmi teklif! Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi FC Köln'ün 22 yaşındaki milli oyuncu Ahmetcan Kaplan'ı transfer etmek için Ajax'a teklif yaptığı ileri sürüldü.