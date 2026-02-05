Galatasaray'dan ayrılan Yusuf Demir yeni takımına imzayı attı!

Galatasaray ile yollarını ayıran Yusuf Demir, eski takımı Rapid Wien'e transfer oldu. 22 yaşındaki futbolcuyla 1.5 yıllık sözleşme imzalandı.

Avusturya kulübünden Yusuf'un transferiyle ilgili yapılan açıklamada "Tanıdık bir yüz, çocukluk kulübünün formasını tekrar giyecek. 22 yaşındaki Yusuf Demir, İstanbul'daki Türk şampiyonu Galatasaray'dan Viyana-Hütteldorf'a derhal geçerli olmak üzere geri dönüyor" ifadelerine yer verildi.

Yusuf Demir ise imza töreninde yaptığı açıklamada, Rapid Wien'de kardeşi Furkan Demir ile birlikte forma giyeceği için mutlu olduğunu belirtti ve şunları söyledi:

"Galatasaray'a transfer olduğumda her zaman Rapid taraftarı kalacağımı söylemiştim ve bunun arkasında tam bir inançla duruyorum. Kulübü her zaman yakından takip ettim ve kulübüm için tekrar oynama şansı bulduğum için çok mutluyum. Mevcut zor duruma rağmen takımın büyük bir potansiyeli olduğuna inanıyorum ve yeni teknik ekibe, tüm takıma, taraftarlara ve tabii ki özellikle de kardeşim Furkan'ı görmeyi dört gözle bekliyorum."