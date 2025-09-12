Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'a dev jest!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
12.09.2025 12:03:00
Galatasaray'da transfer krizi sonrası Barış Alper Yılmaz yeniden ilk 11'e geri dönüyor. Eyüpspor maçında oynaması beklenen futbolcuya Galatasaray yönetiminin de bir jest hazırlığında olduğu iddia edildi.

NEOM'a transferine izin verilmemesi sonrası Galatasaray, Barış Alper Yılmaz ile kriz yaşamış ve futbolcu antrenmanlara çıkmamıştı.

Takımla çalışmalara başlayan ve camiadan özür dileyen Barış Alper Yılmaz'ın Eyüpspor maçıyla ilk 11'e de geri dönmesi bekleniyor.

Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'a bir jest hazırlığı içinde.

Sarı-kırmızılıların Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesine Şampiyonlar Ligi performansına bağlı olarak 50 milyon liraya yakın prim maddesi koymayı planladığı iddia edildi.

