Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray'dan TFF'ye çok sert tepki: Fenerbahçe derbisinin hakem atamasının ardından flaş karar

23.04.2026 12:51:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hakeminin Yasin Kol olarak açıklanmasının ardından TFF'ye tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki dev maçta Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren kritik maç 26 Nisan Pazar günü Rams Park'ta oynanacak ve mücadele 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de yeni hafta öncesinde karşılaşmalarda görev alacak hakemleri duyurdu. TFF'den yapılan açıklamaya göre Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Yasin Kol yönetecek.

'TÜM İLİŞKİLERİMİZ ASKIYA ALINMIŞTIR'

Süper Lig'de pazar günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakeminin belli olmasının ardından Galatasaray'ın sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, "Türkiye Futbol Federasyonu mevcut yönetimiyle tüm ilişkilerimiz, bugün itibarıyla, askıya alınmıştır” ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #galatasaray #TFF #fenerbahçe #Yasin Kol

