Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı. Süper Lig'de derbiye sahne olacak hafta, 24 Nisan Cuma günü oyananacak tek maçla başlayacak.
Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta Galatasaray ile Fenerbahçe Rams Park'ta karşı karşıya gelecek. Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük'ü ağırlayacağı haftada Trabzonspor deplasmanda Konyaspor'la karşı karşıya gelecek.
DEV DERBİNİN HAKEMİ BELLİ OLDU
Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Yasin Kol yönetecek.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki maçlarda görev alacak hakemler şöyle: