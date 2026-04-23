Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu!

23.04.2026 12:06:00
Cumhuriyet Spor
TFF, Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı. Süper Lig'de derbiye sahne olacak hafta, 24 Nisan Cuma günü oyananacak tek maçla başlayacak.

Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta Galatasaray ile Fenerbahçe Rams Park'ta karşı karşıya gelecek. Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük'ü ağırlayacağı haftada Trabzonspor deplasmanda Konyaspor'la karşı karşıya gelecek.

DEV DERBİNİN HAKEMİ BELLİ OLDU

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Yasin Kol yönetecek.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

İlgili Haberler

Dusan Tadic'ten flaş Galatasaray - Fenerbahçe derbisi tahmini! Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Dusan Tadic, sarı-lacivertlilerin Galatasaray maçı öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tadic, "Şampiyonluk yarışı eşit ve bence kazanmayı başarırsak psikolojimiz Galatasaray'dan daha güçlü olacak" dedi.
Spor yazarları Galatasaray - Gençlerbirliği maçını yorumladı: 'Fenerbahçeli oyuncuların ayağa kalkmasını sağladı' Spor yazarları, Galatarasay'ın Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gençlerbirliği'ne 2-0 mağlup olduğu karşılaşmayı yorumladı.
Galatasaray Türkiye Kupası'na veda etti... Gençlerbirliği yarı finalde: Galatasaray 0-2 Gençlerbirliği Gençlerbirliği, Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek yarı finale yükselen ekip oldu.