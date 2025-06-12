Galatasaray'dan transfer mesajı!

Galatasaray, Bayern Münih'ten kadrosuna kattığı Leroy Sane transferini açıkladı.

Sane ile birlikte Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, açıklamalarda bulundu. Özbek ve Kavukcu, yeni transferler için mesaj verdi. İşte o sözler...

DURSUN ÖZBEK

"Galatasaray, 25. şampiyonluk, 5. yıldızdan sonra şimdi bütün hazırlıklarını Şampiyonlar Ligi için yapıyor. Şampiyonlar Ligi'nde de taraftarımızı memnun edecek sonuçlara doğru gitmek için biz gereken her şeyi yapıyoruz. Şimdi benim taraftarlarımdan da bir ricam var. Biz Sane tshirtlerini çıkacağız burada da rekor kırmamız lazım. Ben buradan bütün taraftarlarımıza çağrı yapıyorum. Sane tshirtlerini herkes satın alsın ve bir rekora daha imza atmak istiyorum taraftarlarımla beraber. Buradan yeni sezonun Galatasaray'a hayırlı olmasını diliyorum."

"TRANSFER İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Dursun Özbek: "Taraftarlarımızla beraber Şampiyonlar Ligi'nde de gereken başarıya koşacağız. Birlikteliğimiz, beraberliğimiz, tek yumruk olmamızın meyvelerini şimdi şimdi topluyoruz. Sane gibi önemli bir futbolcu kadromuza katıldı. Bundan sonrakiler için de çalışmalarımız devam ediyor. En kuvvetli, en güçlü şekilde Şampiyonlar Ligi'nde en büyük mücadeleyi verecek takımı kuracağız. Burada taraftarların desteğine büyük ihtiyacımız var. Bizi desteklemeye devam etsinler. Sané formaları satışta. Onların yüz binlerce satılmasını bekliyoruz. Onların desteğine büyük ihtiyacımız var."

ABDULLAH KAVUKCU

"Sane gerçekten inanılmaz bir oyuncu. Alman Milli Takımı'nın oyuncusu. Sane'nin transferi aslında ocak ayında başlayan bir transfer. Duygularımızı ne kadar anlatsak az. Bu dönemde bu oyuncunun buraya getirilmesinde en büyük etkenlerden bir tanesi de taraftarımız. Taraftarımızın şampiyonluk kutlamasında sokaklara çıkması, bizi desteklemesi, onun gelip Bayern Münih maçında etkilenmesi bunların hepsi bir etken. Biz oyuncularla konuşurken şuradan başlıyoruz; Galatasaray sadece bir futbol kulübü değil, eğitim kurumu aynı zamanda. Lisesi, Üniversitesi ile bir eğitim kurumu. Bizim 10 numaramızı giyiyor şu anda. 10 numara Metin Oktay, Hagi, Mertens'ten sonra inşallah o da bir ikon olacak bizim için. İnanıyoruz buna. Duyguları anlatmak çok zor. Bu dönemde böyle bir transferi yaptığımız için ne kadar şükretsek azdır. İnşallah yeni başladık. Devamlarının gelmesi için taraftarlarımızdan şunu istiyoruz. GSStore mağazalarımızdan, internet sitemizden siparişlerle başkanımızın söylediği gibi bir an önce gerçekten rekorlar kırmasını bekliyoruz. Hocamızın bize söylediği transferleri yapmamız için bizi motive etmelerini istiyoruz. Hepimiz Galatasaray için buradayız. İşimizi, gücümüzü bırakıp Galatasaray için koşturuyoruz. Herkesin çok büyük emeği var. Biz sonuçta bir ekibiz. Başkanımızın liderliğinde, yönetim kurulumuzla daha iyi işler yapacağız. Futbolla bitmiyor sadece tesisler var, çok büyük bir yapıdan bahsediyoruz. İnşallah güzel işlere devam edeceğiz. Biz de taraftarlarımızdan Sane ürünleriyle gerçekten bir rekor daha bekliyoruz."



