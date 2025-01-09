Galatasaray, David Efianayi ile yollarını ayırdı

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda ABD'li oyuncu David Efianayi ile yollar ayrıldı.

Galatasaray, David Efianayi ile yollarını ayırdı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.01.2025 - 17:16

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda ABD'li oyuncu David Efianayi'nin sözleşmesi feshedildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, sezon başında kadroya dahil edilen 29 yaşındaki oyun kurucu ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.

David Efianayi, bu sezon Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 8 maçta 3,1 sayı ortalamasıyla oynadı. Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki 4 müsabakada 4,5 sayı ortalaması yakalayan Efianayi, ayrıca 1,8 ribaunt ve 1,3 asistlik performans sergiledi.


Etiketler: #galatasaray #Fesih #David Efianayi

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