Galatasaray, Domenec Torrent'le sözleşme imzaladı

Galatasaray, yeni teknik direktörü Domenec Torrent ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
14 Ocak 2022 Cuma, 19:11
Galatasaray, Domenec Torrent'le sözleşme imzaladı
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Galatasaray'da Domenec Torrent dönemi resmen başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol A Takımı'nın yeni teknik direktörü Domènec Torrent ve yardımcıları Jordi Guerrero ile Jordi Gris Vila, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sözleşmelerini imzaladı. Galatasaray’a hoş geldiniz." ifadeleri kullanıldı.


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