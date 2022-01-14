Galatasaray, Domenec Torrent'le sözleşme imzaladı
Galatasaray, yeni teknik direktörü Domenec Torrent ile sözleşme imzalandığını duyurdu.
Galatasaray'da Domenec Torrent dönemi resmen başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol A Takımı'nın yeni teknik direktörü Domènec Torrent ve yardımcıları Jordi Guerrero ile Jordi Gris Vila, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sözleşmelerini imzaladı. Galatasaray’a hoş geldiniz." ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray’a hoş geldiniz.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 14, 2022
Galatasaray Futbol A Takımı'nın yeni teknik direktörü Domènec Torrent ve yardımcıları Jordi Guerrero ile Jordi Gris Vila, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sözleşmelerini imzaladı. pic.twitter.com/vtb1RkQezb
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