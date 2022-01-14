Galatasaray, Domenec Torrent'le sözleşme imzaladı

14 Ocak 2022 Cuma, 19:11

Galatasaray'da Domenec Torrent dönemi resmen başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol A Takımı'nın yeni teknik direktörü Domènec Torrent ve yardımcıları Jordi Guerrero ile Jordi Gris Vila, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sözleşmelerini imzaladı. Galatasaray’a hoş geldiniz." ifadeleri kullanıldı.