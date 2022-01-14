Galatasaray’da yardımcı hocalık için Wesley Sneijder iddiası

Galatasaray, Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından teknik ekibi şekillendirmeye devam ediyor.

cumhuriyet.com.tr
14 Ocak 2022 Cuma, 15:26
Galatasaray’da yardımcı hocalık için Wesley Sneijder iddiası
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Domenec Torrent’in yardımcı hocasını arayan Galatasaray’da sürpriz bir isim gündeme geldi.

Ajansspor’un haberine göre, Galatasaray, Domenec Torrent’in yardımcı hocası olması için eski Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder’e teklif götürdü.

Haberde, teknik ekibin başına geçen Domenec Torrent üzerindeki baskıyı hafifletebilmek için Galatasaray’da forma giymiş eski futbolcu Wesley Sneijder ile temasa geçildiği ileri sürüldü.

Galatasaray yönetiminin tanıdık bir ismi göreve getirerek Fatih Terim’in ayrılığı sonrası taraftarlar arasında çıkan tartışmaları dindirmek istediği iddia edildi.

Haberde, Wesley Sneijder ile gerçekleştirilen ilk temaslardan bir sonuç alınamadığı fakat yönetimin bu yönde çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.


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