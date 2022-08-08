Galatasaray, Dries Mertens'in transferini resmen açıkladı! İşte maliyeti...

Süper Lig ekibi Galatasaray, Belçikalı yıldız futbolcu Dries Mertens'in transferini resmen açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
08 Ağustos 2022 Pazartesi, 21:23
Galatasaray, Dries Mertens'in transferini resmen açıkladı! İşte maliyeti...
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Galatasaray, Lucas Torreira ile birlikte İstanbul'a gelen Dries Mertens'in transferini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Belçikalı futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Sarı-kırmızılılar, oyuncuya 2 milyon 900 bin Euro maaş verileceğini duyurdu. 


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