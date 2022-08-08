Galatasaray, Dries Mertens'in transferini resmen açıkladı! İşte maliyeti...
Süper Lig ekibi Galatasaray, Belçikalı yıldız futbolcu Dries Mertens'in transferini resmen açıkladı.
Galatasaray, Lucas Torreira ile birlikte İstanbul'a gelen Dries Mertens'in transferini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Belçikalı futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Sarı-kırmızılılar, oyuncuya 2 milyon 900 bin Euro maaş verileceğini duyurdu.
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