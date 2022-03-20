Galatasaray efsanesi Popescu'dan Morutan ve Cicaldau'ya tavsiye
Galatasaray'ın Rumen efsanesi Popescu Olimpiu Morutan ve Alaxandru Cicaldau için konuştu. Popescu, "Kulüpten bazı isimlerle görüştüm. Onlardan beklentinin çok daha yüksek olduğunu söylediler. Açıkçası ikisi de şu anda iyi değil" dedi.
Galatasaray'ın Romanyalı oyuncuları Olimpiu Morutan ve Alexandru Cicaldau gündemden düşmüyor. Sarı-kırmızılıların Rumen efsanesi Popescu, vatandaşlarının performansına dair bir eleştiride bulundu.
Popescu, Rumen basınına, "Cicaldau, Morutan'a oranla daha fazla şans buluyor ama bence o da gerçek potansiyelinin çok uzağında. Kulüpten bazı isimlerle görüştüm. Onlardan beklentinin çok daha yüksek olduğunu söylediler. Açıkçası ikisi de şu anda iyi değil. Tarihin en kötü dönemlerinden birine denk gelmeleri de başka bir şanssızlık" dedi.
"CICALDAU VE MORUTAN ÇOK ÇALIŞMALILAR"
Popescu, "Galatasaray, ligde hiç olmadığı kadar kötü. Böyle durumlarda yabancılardan daha fazlası beklenir. Çünkü yabancı yıldızların, takımları zor dönemlerden çıkarmaları gerekir. Bence ikisi de takımda kalmalı ama kendilerini kesinlikle geliştirmeliler. Daha sıkı çalışmalılar. Hem Barcelona hem Galatasaray forması giydiğim için maç öncesi kalbim yüzde 50-50 ortadan bölünmüştü. Ama atmosferi görünce biraz daha Galatasaray'ı desteklediğimi söylemeliyim" diye konuştu.
"SAKİN KALMALARI GEREK"
Menajer Becali de iki Rumen futbolcuyla ilgili Rumen basınına konuştu. Becali, "Barcelona sonrası Cicaldau ve Morutan ile yemek yedik. Sakin olmalarını ve sadece futbola odaklanmalarını söyledim. Galatasaray'daki geleceklerinin ne olacağını yazın tartışırız. Uzun süreli sözleşmeleri var. Teknik heyetin kararı da önemli olacak. Sampdoria, küçülmeye gidecek. Bu sebeple Cicaldau transferinden çekildiler. Şu anda transfer konuşmak için erken" yorumunu yaptı
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