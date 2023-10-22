Galatasaray Ekmas - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray Ekmas, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında kendi evinde Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Dev derbi saat 20:30'da başlayacak.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasındaki derbi maçta Galatasaray Ekmas ile Fenerbahçe Beko, karşı karşıya gelecek.
GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.
GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Dev derbi beIN Sports 5 kanalından naklen yayımlanacak.
Sezona Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ve Manisa Büyükşehir Belediyespor galibiyetleriyle başlayan Galatasaray Ekmas, geçen hafta Aliağa Petkimspor deplasmanından mağlubiyetle ayrıldı.
Çağdaş Bodrumspor galibiyetiyle sezona başlayan, ikinci haftada İzmir'de Pınar Karşıyaka'ya kaybeden Fenerbahçe Beko, geçen hafta Bahçeşehir Koleji'ni iç sahada yenmeyi başardı.
İki ekip arasında geçen sezon oynanan iki lig maçında da kazanan taraf Fenerbahçe Beko olmuştu.
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