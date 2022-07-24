Galatasaray, Evander için ısrarcı!

24 Temmuz 2022 Pazar, 10:16

Yeni yönetimi ve teknik direktörüyle sezona şampiyonluk parolasıyla giren Galatasaray'da transfer çalışmalarına hız verildi.

Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk'un raporunun ardından listede bulunan isimlerle görüşmeler hız kazandı. Transferde şimdiye kadar Sergio Oliveira, Haris Seferovic, Leo Dubois, Abdülkerim Bardakçı ve Kazımcan Karataş’ı renklerine bağlayan Galatasaray, yıldız bir 10 numarayı da kadrosuna katmak istiyor.

ERDEN TİMUR, EVANDER İÇİN ISRARLI

Milliyet'in haberine göre, Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur, Midtjylland takımında forma giyen Evander'in transferini noktalamak için dün Danimarka ekibinin Sportif Direktörü Svend Graversen ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Evander ile daha önce maddi konularda el sıkışan Timur, Midtjylland’a 5.5 milyon Euro bonservis bedeli önerdi. Ancak rakamı düşük bulan Graversen’in 8 milyon Euro talep ettiği öğrenildi.

Danimarka ekibinin kiralama veya satın alma opsiyonlu kiralama seçeneklerine sıcak bakmadığı ve yıldız oyuncuyu bonservisiyle birlikte göndermek istediği ifade edildi.

Bu transfer için çözüm yolları arayan Erden Timur’un Evander konusunda mutlu sona ulaşmak için kararlı olduğu belirtildi.

PİYASA DEĞERİ 7-8 MİLYON EURO

U-17 kategorisinde Brezilya Milli Takımı formasını giyen 24 yaşındaki oyuncunun değeri 7-8 milyon Euro olarak gösteriliyor. Sambacı'nın kulübüyle 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Midtjylland, Evander’i 2019’da 2.5 milyon Euro'ya Vasco da Gama’dan transfer etti. Danimarka’da 3. sezonunu tamamlayan yetenekli futbolcu 150 resmi maça çıkarken 43 gol ve 34 asistlik performans sergiledi.