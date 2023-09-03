Vissel Kobe, Juan Mata transferini açıkladı

Geçen sezon Galatasaray forması giyen Juan Mata, Japonya'nın Vissel Kobe takımına transfer oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.09.2023 - 09:55
Vissel Kobe, Juan Mata transferini açıkladı
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Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Juan Mata, Japonya'nın Vissel Kobe takımına transfer oldu.

Japon kulübünden Mata'nın transferiyle ilgili olarak yapılan açıklamada "Orta saha oyuncusu Juan Mata'nın (35) kalıcı transfer olarak kulübe katılmaya karar verdiğini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İspanyol yıldız, Vissel Kobe'nin bugün Kyoto Sanga ile oynayacağı maçın devre arasında taraftarlara tanıtılacağı duyuruldu.

Juan Mata, yeni takımında 64 numaralı formayı giyecek.


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