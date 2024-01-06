Juan Mata, Vissel Kobe'den ayrıldı!

Geçen sezon Galatasaray'da forma giyen İspanyol futbolcu Juan Mata, Japon ekibi Vissel Kobe'den ayrıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.01.2024 - 16:51
Juan Mata, Vissel Kobe'den ayrıldı!
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Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da forma giyen İspanyol futbolcu Juan Mata'nın Japonya macerası kısa sürdü.

Vissel Kobe ile sözleşmesi sona eren Juan Mata'nın takımdan ayrıldığı kulüp tarafından duyuruldu ve şu ifadeler kullanıldı:

"Orta saha oyuncusu Juan Mata'nın sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle takımdan ayrılma kararı aldığını belirtmek isteriz."

Juan Mata ise ayrılık sonrası, "Kulübümün ilk kez ligi kazandığı tarihi anın bir parçası olduğum için çok mutluyum. Birlikte paylaştığımız anıları asla unutmayacağım" sözlerini sarf etti.

35 yaşındaki Juan Mata, Vissel Kobe formasıyla 1 resmi maça çıkmıştı.


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