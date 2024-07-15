Galatasaray - Fortuna Düsseldorf maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray, hazırlık maçında Alman ekibi Fortuna Düsseldorf ile karşı karşıya gelecek. Mücadele TSİ 20.30'da başlayacak.
Galatasaray, Bundesliga 2 ekiplerinden Fortuna Düsseldorf ile hazırlık mücadelesinde karşı karşıya gelecek.
GALATASARAY - FORTUNA DÜSSELDORF MAÇI SAAT KAÇTA?
Raiffeisen Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.30'da başlayacak.
GALATASARAY - FORTUNA DÜSSELDORF HANGİ KANALDA?
Mücadele SPORT SMART'tan canlı yayınlanacak.
Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, Avusturya kampında toplam 5 hazırlık maçı oynayacak. İlk hazırlık maçında LASK Linz'e 3-2 mağlup olan Galatasaray, Fortuna Düsseldorf maçının ardından Trencin, Lecce ve son olarak İtalyan ekibi Parma ile karşılaşacak.
GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI
18 Temmuz: Galatasaray - Trencin
24 Temmuz: Galatasaray - Lecce
27 Temmuz: Galatasaray - Parma
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