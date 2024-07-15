Galatasaray - Fortuna Düsseldorf maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 15.07.2024 - 10:37

Güncelleme: 15.07.2024 - 10:37

Galatasaray, Bundesliga 2 ekiplerinden Fortuna Düsseldorf ile hazırlık mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY - FORTUNA DÜSSELDORF MAÇI SAAT KAÇTA?

Raiffeisen Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.30'da başlayacak.

GALATASARAY - FORTUNA DÜSSELDORF HANGİ KANALDA?

Mücadele SPORT SMART'tan canlı yayınlanacak.

Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, Avusturya kampında toplam 5 hazırlık maçı oynayacak. İlk hazırlık maçında LASK Linz'e 3-2 mağlup olan Galatasaray, Fortuna Düsseldorf maçının ardından Trencin, Lecce ve son olarak İtalyan ekibi Parma ile karşılaşacak.

GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI

18 Temmuz: Galatasaray - Trencin

24 Temmuz: Galatasaray - Lecce

27 Temmuz: Galatasaray - Parma