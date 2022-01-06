Galatasaray, Giresun karşısına 10 eksikle çıkacak

06 Ocak 2022 Perşembe, 07:00

Fatih Terim’in geleceği ve yönetim içindeki sıkıntılarla ilgili yoğun gündeme sahip Galatasaray, zirvenin 19 puan gerisinde kaldığı Süper Lig’de kritik bir maça çıkacak. Sarı-Kırmızılılar, 8 Ocak’ta evinde Giresunspor’u konuk edeceği karşılaşmada 10 oyuncusundan yararlanamayacak. Koronavirüse yakalanan Aanholt, Alpaslan, kaleci Fatih’in yanı sıra Afrika Kupası’na giden Mustafa Muhammed ve Feghouli ile sarı kart cezalıları Kerem, Marcao forma giyemeyecek. Sakatlıkları süren Muslera, Diagne ve Luyindama kadroda yer almayacak. Sakatlığı geçen ve antrenmana çıkan ancak maç eksiği bulunan Arda ile Boey’in durumu yarın netleşecek.

KULÜBEYE TAKVİYE

Fatih Terim’in stoperde Nelsson’un yanında genç Işık Kaan’ı, sol bekte Ömer Bayram’ı, kanatlarda Babel ile Morutan’ı, ileri uçta Halil’i görevlendirmesi bekleniyor. Orta sahanın merkezi ise Taylan, Berkan, Cicaldau’dan oluşacak. Kaleyi yine İsmail Çipe koruyacak. Sarı-Kırmızılılar, eksikler nedeniyle yedek kulübesine genç oyunculardan takviye yapacak.