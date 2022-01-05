Galatasaray'ın savunmasında önemli eksikler bulunuyor

05 Ocak 2022 Çarşamba, 10:39

Yönetim tarafında çeşitli sıkıntılar yaşayan Galatasaray'ın, Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta karşılaşması öncesinde savunma hattında da problem yaşadığı kaydedildi.

Sporx'in haberine göre, Galatasaray'ın savunmasında yer alan 3 futbolcunun Giresunspor karşılaşmasında görev alamayacağı belirtildi.

Marcao'nun kart cezalısı olması, Christian Luyindama'nın sakatlığı ve Alpaslan Öztürk'ün de koronavirüs testinin pozitif çıkması sebebiyle Galatasaray'ın savunmasında, stoper Victor Nelsson'un yanında 19 yaşındaki Işık Kaan Arslan'ın görev yapacağı öngörüldü.

EKSİKLER BİTMİYOR

Galatasaray'da ayrıca Afrika Kupası'na giden Sofiane Feghouli ve Mustafa Muhammed ile koronavirüs testleri pozitif çıkan Patrick van Aanholt ve Fatih Öztürk'ün yanı sıra kart cezalısı Kerem Aktürkoğlu'nun da Giresunspor karşılaşmasında yer alamayacağı bildirildi.