Galatasaray'ın savunmasında önemli eksikler bulunuyor
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında evinde Giresunspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın savunmasında önemli eksikler bulunduğu öğrenildi.
Yönetim tarafında çeşitli sıkıntılar yaşayan Galatasaray'ın, Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta karşılaşması öncesinde savunma hattında da problem yaşadığı kaydedildi.
Sporx'in haberine göre, Galatasaray'ın savunmasında yer alan 3 futbolcunun Giresunspor karşılaşmasında görev alamayacağı belirtildi.
Marcao'nun kart cezalısı olması, Christian Luyindama'nın sakatlığı ve Alpaslan Öztürk'ün de koronavirüs testinin pozitif çıkması sebebiyle Galatasaray'ın savunmasında, stoper Victor Nelsson'un yanında 19 yaşındaki Işık Kaan Arslan'ın görev yapacağı öngörüldü.
EKSİKLER BİTMİYOR
Galatasaray'da ayrıca Afrika Kupası'na giden Sofiane Feghouli ve Mustafa Muhammed ile koronavirüs testleri pozitif çıkan Patrick van Aanholt ve Fatih Öztürk'ün yanı sıra kart cezalısı Kerem Aktürkoğlu'nun da Giresunspor karşılaşmasında yer alamayacağı bildirildi.
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