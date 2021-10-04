Galatasaray, hakemin damga vurduğu maçta Ç.Rize’yi yendi

04 Ekim 2021 Pazartesi, 07:00

Galatasaray’ın deplasmanda Ç.Rizespor’u 90+10. dakikada Morutan’ın attığı golle 3-2 yendiği maça hakem Ali Palabıyık’ın her iki takımın da tepki gösterdiği kararları damga vurdu. G.Saray, ilk yarı ceza sahasında Rizeli Selim Ay’ın topa elle müdahalesinde penaltı bekledi, hakem devam ettirdi, VAR hakemi Abdulkadir Bitigen devreye girmedi.

ASLAN’IN FAUL, KIRMIZI İTİRAZI

G.Saray, Rize’nin ilk golü öncesi, Karadeniz ekibinin iki oyuncusunun Berkan’a 2 kez faul yaptığına itiraz etti. Palabıyık golü verdi, VAR’dan uyarı gelmedi. G.Saray, Ç.Rizeli Sabo’nun, Cicaldau’nun bileğine tabanla müdahalesinde kırmızı istedi, Palabıyık sarı verdi. Yine ilk yarıda topun auta çıktığını belirtip hakemin devam ettirmesine itiraz eden Muslera sarı kart gördü. Uruguaylı kalecinin sarı sonrası topa vurması üzerine Rizespor kırmızı kart bekledi, Palabıyık göstermedi. Dabo’nun ceza sahasında G.Saraylı Muhammed’i ittiği pozisyonda penaltı çıkmadı. Muhammed’in Selim’in bileğine bastığı müdahaleye Palabıyık sarı kart verdi.

RİZE’DEN SON GOLE TEPKİ

Maçı 8 dakika uzatan hakem, Rize’nin üst üste kullandığı 3 korneri atmasına izin verdi. Ardından gelişen ve G.Saray’ın 3. golüyle sonuçlanan hücum başlarken; Sarı-Kırmızılı oyunculardan Halil’in Alberk’e, Diagne’nin önce Bolasie’ye ardından Boyd’a müdahalesinde Rizespor üç faul bekledi. Hakem Palabıyık, golü verdi, VAR uyarısı gelmedi ve maç bitti.

PENALTI KAÇTI, BERKAN’A KIRMIZI

86. dakikada Muslera’nın pasında topu kaptıran Berkan, Rizeli Phiri’yi düşürdü. Hakem Palabıyık penaltı verdi, Berkan’a kırmızı kart gösterdi. Rizeli Boldrin penaltıyı auta attı. 400. resmi maçına çıkan Muslera son anlarda bir topu kale çizgisinden kurtardı.

TERİM: KARAKTER KOYDUK

Fatih Terim, “Hakem maçın önüne geçti mi?” sorusuna, “Olabilecek her türlü kötü şans veya sıkıntılar başımıza geldi. Topu kaptırdık, penaltı oldu. O oldu, bu oldu. Böyle bir karakter koyan takımdan sonra başka şeylerin bunun önüne geçmesini istemem” yanıtını verdi. Terim, “Devre arasında ‘Biz G.Saray’ız, karakter koyma zamanıdır, işte o zaman da bu zamandır. Buraya galip döneceksiniz’ dedim. 10 kişi ile karakter koyduk, kazandık” diye konuştu.

OĞULCAN’A PROTESTO

G.Saray ile Ç.Rize arasında uzun süredir Oğulcan Çağlayan transferi nedeniyle yaşanan yüksek tansiyon dün de devam etti. Mavi-Yeşilli taraftarlar, Oğulcan’a yönelik tepki tezahüratında bulundu. Maç kadrosunda olmayan genç futbolcu, karşılaşmanın bitimiyle Twitter hesabından gülme emojisi paylaştı. G.Saray Kulübü de sosyal medya hesaplarından “Şimdi çay saati” yazılı paylaşımda bulundu.