İrfan Can Kahveci'den Fenerbahçe açıklaması: 'Hedefim Dünya Kupası'ndan sonra...'

18.01.2026 18:16:00
Kasımpaşa'nın Fenerbahçe'den kiraladığı İrfan Can Kahveci, 0-0 berabere kaldıkları Antalyaspor maçının ardından görüşlerini aktardı.

Fenerbahçe'den Kasımpaşa'ya kiralanan İrfan Can Kahveci, İstanbul ekibinde ilk maçına çıktı.

Antalyaspor karşılaşmasında maça ilk 11'de başlayan İrfan Can Kahveci, 62 dakikada sahada kaldı ve bu dakikada oyundan çıktı.

Milli futbolcu, bu maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"HER ŞEY DAHA İYİ OLACAK"

Fenerbahçe'de ekim ayında kadro dışı bırakılan ve o tarihten bu yana ilk kez sahaya çıkan 30 yaşındaki futbolcu, "Yeniden sahalardasın, neler hissediyorsun?" sorusuna, "Özlemişim. İnşallah her şey daha da iyi, güzel olacak" yanıtını verdi.

Sezonun ikinci yarısı için hedefi sorulan İrfan Can Kahveci, "Hedefim milli takım kadrosunda olabilmek, Dünya Kupası'na katılabilmek. İnşallah Dünya Kupası'ndan sonra da Fenerbahçe'ye geri dönebilmek" sözlerini sarf etti.

SÖZLEŞMESİ 2028 YILINA KADAR

Fenerbahçe'den sezonun ikinci yarısında Kasımpaşa'ya kiralanan İrfan Can Kahveci'nin, sarı-lacivertliler ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

