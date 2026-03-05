Cumhuriyet Gazetesi Logo
Türkiye Kupası'nda ırkçı saldırı: Maça ara verildi!

5.03.2026 23:25:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Türkiye Kupası grup aşamasının 4. haftasında oynanan Bodrum FK - Iğdır FK müsabakasında Leandro Bacuna'ya ırkçı ifadeler kullanan bir kişi dışarı çıkarıldı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda, Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan Bodrum FK - Iğdır FK karşılaşmasında futbol sahalarında istenmeyen bir olay yaşandı.

BACUNA'YA IRKÇI TEPKİ

Mücadelenin 38'inci dakikasında bir taraftar, Iğdır FK'nin Curaçaolu oyuncusu Leandro Bacuna'ya ırkçı ifadeler kullandı. Bacuna'nın duruma tepki göstermesi üzerine karşılaşma bir süreliğine durduruldu.

TARAFTAR TRİBÜNDEN ÇIKARILDI

Olayın ardından söz konusu taraftar, güvenlik görevlileri tarafından tribünden çıkarıldı ve maç kaldığı yerden devam etti.

