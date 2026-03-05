Cumhuriyet Gazetesi Logo
Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu: İşte seri başı takımlar!

5.03.2026 22:54:00
Cumhuriyet Spor
Türkiye Kupası grup aşamasının tamamlanmasının ardından çeyrek finale yükselen 8 takım belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen 8 takım belli oldu.

Seri başı takımların tek maç usulü oynanacak olan çeyrek finale ev sahipliği yapacağı turda tablo şekillendi.

Kupada kura torbaları şu şekilde:

Seri başı: Beşiktaş, Galatasaray, Samsunspor, Tümosan Konyaspor

Seri başı olmayan takımlar: Fenerbahçe, Trabzonspor, Natura Dünyası Gençlerbirliği, Corendon Alanyaspor

Seri başı olan takımlar Ziraat Türkiye Kupası'nda tek maç usulü oynanacak çeyrek finalde ev sahibi olacak. Öte yandan aynı grupta mücadele eden takımlar, bu turda eşleşmeyecek.

