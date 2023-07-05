Galatasaray - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'de 23. kez mutlu sona ulaşan Galatasaray yeni sezon öncesi İngiltere Championship ekibi Hull City ile hazırlık maçı yapacak. Kocaeli'de oynanacak karşılaşma saat 20:30'da başlayacak.
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezonun ilk maçında Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City ile karşılaşacak.
GALATASARAY - HULL CITY MAÇI SAAT KAÇTA?
Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 20:30'da başlayacak.
GALATASARAY - HULL CITY MAÇI HANGİ KANALDA?
Dostluk karşılaşması TV 8 ekranlarından naklen yayımlanacak.
73 YIL SONRA YENİDEN KARŞILAŞACAKLAR
1950 yılında İngiltere'de maç yapan ilk Türk takımı olarak tarihe geçen Galatasaray, bu maçta Hull City ile karşılaşmıştı.
73 yıl önce oynanan mücadeleyi ev sahibi Hull City, 2-0 kazanmıştı.
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