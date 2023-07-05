Galatasaray - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 05.07.2023 - 10:40

Güncelleme: 05.07.2023 - 11:59

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezonun ilk maçında Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City ile karşılaşacak.

GALATASARAY - HULL CITY MAÇI SAAT KAÇTA?

Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 20:30'da başlayacak.

GALATASARAY - HULL CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

Dostluk karşılaşması TV 8 ekranlarından naklen yayımlanacak.

73 YIL SONRA YENİDEN KARŞILAŞACAKLAR

1950 yılında İngiltere'de maç yapan ilk Türk takımı olarak tarihe geçen Galatasaray, bu maçta Hull City ile karşılaşmıştı.

73 yıl önce oynanan mücadeleyi ev sahibi Hull City, 2-0 kazanmıştı.