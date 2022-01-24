Galatasaray için Alvaro Gonzalez iddiası
Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Galatasaray'ın Marsilya forması giyen İspanyol savunmacı Alvaro Gonzalez'i kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Fransız basınının haberine göre Gonzalez, Galatasaray'a gelmeye olumlu yaklaşıyor.
Galatasaray'ın Marsilya'dan Alvaro Gonzalez'i kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.
RMC Sport'un haberine göre, sarı-kırmızılılar, Marsilya'nın İspanyol stoperi Alvaro Gonzalez'i sezon sonuna kadar kiralamak için satın alma opsiyonlu bir teklif yapmaya hazırlanıyor.
Marsilya'da kalmak isteyen ancak teknik direktör Sampaoli'nin gözden çıkardığı Gonzalez'in teklifleri değerlendireceği ve Galatasaray'dan gelecek bir teklife olumlu yaklaşacağı kaydedildi.
Futbola Racing Santander altyapısında başlayan Alvaro Gonzalez, sonrasında Real Zaragoza, Espanyol ve Villarreal formaları giydi. 2019 yazında kiralık olarak Marsilya'ya transfer olan Gonzalez'in bonservisi ertesi sezon Fransız ekibi tarafından 4 milyon Euro karşılığında alındı.
Kulüp düzeyinde şimdiye dek 382 maça çıkan 32 yaşındaki savunmacı, 9 gol atıp 12 de asist üretti.
Gonzalez'in Marsilya ile 2,5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.
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