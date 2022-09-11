Galatasaray iki yıldızına zam yapmaya hazırlanıyor
Galatasaray kadrosuna birçok ismi kazandırırken, kadroda bulunan oyuncular için de bir hamle yaptı. Sarı-kırmızılılar, takımdaki bazı futbolcuların garanti ücretlerinde düzeltmeye gidecek.
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona yıldız transferler yaparak başlayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar kadrosuna birçok ismi kazandırırken, kadroda bulunan oyuncular için de bir hamle gerçekleştirildi.
Galatasaray, Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu'nun garanti ücretlerinde düzeltmeye gitme kararı aldı.
YUNUS AKGÜN'ÜN SÖZLEŞMESİ 2027'YE KADAR UZATILACAK
Yılda 80 bin Euro ile Galatasaray'ın en az kazanan futbolcusu olan Yunus Akgün'ün 2024'te bitecek sözleşmesini 2027'ye kadar uzatmaya hazırlanan Galatasaray, Sabah'ın verdiği habere göre genç yıldıza yıllık 12-13 milyon TL bütçe ayırdı.
KEREM'İN MAAŞINA DA İYİLEŞTİRME YAPILACAK
Sarı-kırmızılı takımda Yunus'tan sonra Kerem Aktürkoğlu'nun garanti maaşında da iyileştirme yapılacak. Kerem'in ücreti de aynı seviyeye çıkarılacak.
Sarı-kırmızılı yetkililer, ocak ayında satılmaması halinde 1 milyon Euro alan Victor Nelsson'un ücretini de yükseltecek.
Video Haberler
- Balkondan düşen saksı iki arkadaşı teğet geçti
- Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
- Sol eliyle senaryo yazıyor
- Yuvadan çıkışlarını heyecanla izlediler
- 3 katlı evi 6 günde soydular
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Görenler durup dua ediyor
- Yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti
- İzmir'de 350 metrelik dev Türk bayrağiyla zafer yürüyüşü
- Çocukların ölmemesi için bisikletiyle Türkiye turunda
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Çok kötü oldum, bana ambulans çağırın'
- Sözlü taciz etmişti: YouTuber sınır dışı edildi
- Tarkan'dan konser paylaşımı: Ne yaptık biz öyle?
- Yargıtay'dan 'Cennet Koyu' kararı!
- 'Bezini açalım dedik, kanımız dondu!'
- Halk TV'de sürpriz ayrılık: Gökmen Karadağ istifa etti
- Beşiktaş'ta Wout Weghorst gelişmesi!
- Cumhur İttifakı eridi
- AKP trolü 9 Eylül'ü hedef aldı
- İktidara yakın Karagül, tepki çeken paylaşımını sildi