Galatasaray iki yıldızına zam yapmaya hazırlanıyor

11 Eylül 2022 Pazar, 12:26

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona yıldız transferler yaparak başlayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar kadrosuna birçok ismi kazandırırken, kadroda bulunan oyuncular için de bir hamle gerçekleştirildi.

Galatasaray, Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu'nun garanti ücretlerinde düzeltmeye gitme kararı aldı.

YUNUS AKGÜN'ÜN SÖZLEŞMESİ 2027'YE KADAR UZATILACAK

Yılda 80 bin Euro ile Galatasaray'ın en az kazanan futbolcusu olan Yunus Akgün'ün 2024'te bitecek sözleşmesini 2027'ye kadar uzatmaya hazırlanan Galatasaray, Sabah'ın verdiği habere göre genç yıldıza yıllık 12-13 milyon TL bütçe ayırdı.

KEREM'İN MAAŞINA DA İYİLEŞTİRME YAPILACAK

Sarı-kırmızılı takımda Yunus'tan sonra Kerem Aktürkoğlu'nun garanti maaşında da iyileştirme yapılacak. Kerem'in ücreti de aynı seviyeye çıkarılacak.

Sarı-kırmızılı yetkililer, ocak ayında satılmaması halinde 1 milyon Euro alan Victor Nelsson'un ücretini de yükseltecek.