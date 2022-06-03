Galatasaray ile Marsilya arasındaki Axel Witsel yarışı Fransa'da gündem oldu
Galatasaray ile Ligue 1 ekibi Marsilya arasındaki Axel Witsel yarışı, Fransa'da büyük ses getirdi.
4 yıldır formasını giydiği Borussia Dortmund'dan sözleşmesinin bitimiyle ayrılmaya karar veren Axel Witsel için kıyasıya bir mücadele yaşanıyor.
Galatasaray ile Ligue 1 ekibi Marsilya, Belçikalı ön libero için yarışıyor. Galatasaray'ın bu transferdeki tek handikapı seçim süreci nedeniyle 33 yaşındaki orta saha oyuncusuna 11 Haziran sonrası için teklif yapılabiliyor olması.
FRANSIZ MEDYASI REKABETİ YAZDI!
Fransız medyası, Witsel transferinde yaşanan bu rekabete geniş yer ayırdı. L'Equipe'de yer alan son iddiaya göre, Marsilya tecrübeli futbolcuyla anlaşmak üzereyken Galatasaray'ın devreye girmesi işleri zorlaştırdı.
Gazete, sarı- kırmızılı kulübün temsilcileri tarafından Witsel'e senelik 2 milyon Euro garanti ücret artı 1.5 milyon Euro imza parası önerdiğini ileri sürdü. Haberde, Marsilya'nın bu teklifin üzerine çıkmaya çalıştığı da vurgulandı.
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