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Galatasaray'ın formaları satışa çıktı: İşte 5 yıldızlı yeni logo!

Galatasaray'ın formaları satışa çıktı: İşte 5 yıldızlı yeni logo!

19.05.2025 10:59:00
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Cumhuriyet Spor
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Galatasaray'ın formaları satışa çıktı: İşte 5 yıldızlı yeni logo!

Süper Lig'de 25. kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, 5 yıldızlı yeni formalarını satışa sundu.

Galatasaray, Kayserispor'u 3 golle geçerek Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu ilan etti ve 5. yıldızı taktı.

Sarı-kırmızılılarda 4 yıldızlı dönem sona ererken tüm ürünlerde de değişikliğe gidildi.

5 YILDIZLI YENİ LOGO ORTAYA ÇIKTI

GS Store'daki ürünlerini güncelleyen Galatasaray, 2024-2025 formalarının da 5 yıldızlı yeni logolu versiyonunu satışa sundu.

Böylece Galatasaray'ın 5 yıldızlı yeni logosu da görücüye çıktı. Ancak 5. yıldızın yerinin yeni sezon formalarında daha farklı konumlanabileceği de belirtiliyor.

Galatasaray'ın 5 yıldızlı logosu şu şekilde:



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