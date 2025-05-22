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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakiplerinden biri daha belli oldu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakiplerinden biri daha belli oldu

22.05.2025 12:31:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakiplerinden biri daha belli oldu

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne direkt lig aşamasından katılım sağlayacak. Sarı-kırmızılıların muhtemel rakipleri belli olmaya devam ederken şu ana kadar toplamda 24 takım Devler Ligi biletini aldı.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasonu Şampiyonlar Ligi'nde gelecek sezon yer alacak takımlar netleşmeye başladı.

36 takımın mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar 24 kulüp yer almayı garantiledi.

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan final maçının ardından Galatasaray'ın bir rakibi daha netlik kazandı. Kupa 2'de zafere ulaşan Tottenham, Şampiyonlar Ligi biletini aldı.

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne lig aşamasında başlayacak.

Premier Lig'de hafta sonu oynanacak sezonun son haftasının ardından Şampiyonlar Ligi'ni garantileyecek iki takım daha belli olacak ve bu takımlar Galatasaray'ın muhtemel rakipleri arasına eklenecek. 

Ek olarak Avrupa'daki diğer liglerde sezonun tamamlanmasıyla Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım sağlayacak takımlar netleşecek. Play-off turundan ise toplamda 7 takım Şampiyonlar Ligi'ni garantileyecek.

İşte şu ana kadar Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde kesinleşen muhtemel rakipleri:

İngiltere: Manchester City, Liverpool, Tottenham, Arsenal

İspanya: Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Villarreal, Athletic Bilbao

Fransa: PSG, Marsilya, Monaco

İtalya: Inter, Napoli, Atalanta

Almanya: Bayern Münih, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt

Portekiz: Sporting

Hollanda: PSV, Ajax

Çekya: Slavia Prag

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