Galatasaray kafilesi, Adana’da coşkuyla karşılandı

Spor Toto Süper Lig’in 8’inci haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Galatasaray kafilesi, Adana’ya geldi. Sarı kırmızılı ekibi, havaalanında taraftarları coşkuyla karşıladı

cumhuriyet.com.tr
30 Eylül 2022 Cuma, 19:24
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Spor Toto Süper Lig’de son olarak sahasında ağırladıkları Arabam.com Konyaspor’u 2-1 yenen Galatasaray, yarın oynayacağı Adana Demirspor maçı için kente geldi. 

Sarı kırmızılı ekibi, saatler öncesinden Adana Şakirpaşa Havalimanı’na gelen taraftarlar coşkuyla karşıladı.

Uzun süre tezahürat yapan taraftarlar, futbolcuları görünce sevgi gösterisinde bulundu.

Karşılamanın ardından Galatasaray kafilesi havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele gitti.


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