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Galatasaray kamp programı belli oldu!

Galatasaray kamp programı belli oldu!

20.06.2025 20:05:00
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Haber Merkezi
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Galatasaray kamp programı belli oldu!

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına 19 Temmuz'da Avusturya kampıyla başlayacak.

Geçtiğimiz sezon şampiyon olarak üst üste 3. şampiyonluğunu elde eden Galatasaray'ın yeni sezon kamp programı oldu.

Galatasaray, Avusturya'da; Admira Wacker ve Cagliari ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, daha sonra ise İstanbul'da Strasbourg ve Lazio ile karşı karşıya gelecek.

Kulübün resmi hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

"Takımımız, 19 Temmuz - 23 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kamp yapacak. Aslanlarımız bu tarih aralığında Summer Series Upper Austria kapsamında Raiffeisen Arena'da iki hazırlık maçına çıkacak. Takımımız, ilk maçını 20 Temmuz'da Admira Wacker ile ikinci maçını ise 23 Temmuz'da Cagliari Calcio ile oynayacak.

Avusturya etabının ardından çalışmalarına İstanbul'da devam edecek olan takımımız, Match PR organizasyonuyla düzenlenecek iki hazırlık maçına daha çıkacak. RAMS Park'ta oynanacak olan maçlarda takımımız, 26 Temmuz'da RC Strasbourg ile 2 Ağustos'ta ise S.S. Lazio ile karşılaşacak."

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