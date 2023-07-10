Galatasaray - Kisvarda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray, Avusturya'daki ilk hazırlık maçında Macaristan ekibi Kisvarda ile karşılaşacak. Hazırlık mücadelesi TSİ 20:30'da başlayacak.
Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Avusturya'daki ilk hazırlık maçını Macaristan ekibi Kisvarda ile yapacak.
GALATASARAY - KISVARDA MAÇI SAAT KAÇTA?
Avusturya'nın Graz kentinde bulunan Merkur Arena'da oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
GALATASARAY - KISVARDA MAÇI HANGİ KANALDA?
Hazırlık maçı kulüp televizyonu GSTV'den naklen yayımlanacak.
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