Galatasaray - Kisvarda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, Avusturya'daki ilk hazırlık maçında Macaristan ekibi Kisvarda ile karşılaşacak. Hazırlık mücadelesi TSİ 20:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.07.2023 - 08:19
Galatasaray - Kisvarda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Avusturya'daki ilk hazırlık maçını Macaristan ekibi Kisvarda ile yapacak.

GALATASARAY - KISVARDA MAÇI SAAT KAÇTA?

Avusturya'nın Graz kentinde bulunan Merkur Arena'da oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

GALATASARAY - KISVARDA MAÇI HANGİ KANALDA?

Hazırlık maçı kulüp televizyonu GSTV'den naklen yayımlanacak.


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