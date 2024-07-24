Galatasaray - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray, hazırlık maçında Lecce ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Luca Gotti'nin ekibi Lecce ile karşı karşıya gelecek.
GALATASARAY - LECCE MAÇI SAAT KAÇTA?
Raiffeisen Arena'da oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
GALATASARAY - LECCE MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma Sport Smart'tan naklen yayımlanacak.
Galatasaray, son hazırlık maçında Trencin'i 4-1 mağlup etmişti.
Lecce ise Werder Bremen'i 3-0 mağlup etmişti.
Spor Haberleri
- Fenerbahçe, En-Nesyri transferini bitiriyor!
- Trabzonspor'un Ruzomberok maçı kamp kadrosu belli oldu!
- Kulüpler Birliği'nde yeni başkan seçiliyor!
- Galatasaray, Lecce ile karşılaşacak
- Beşiktaş, Bandırmaspor ile karşılaşacak
- TFF'den Montella'ya telefon!
- Bodrum FK, Christophe Herelle'yi açıkladı
- Alanyaspor'a Almanya 3. Ligi'nden transfer!
- Olimpiyatların açılış seremonisinin provası yapıldı!
- 'Mourinho'nun yarattığı rekabet ortamı...'
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Halkımıza sürtük, çapulcu dediği için…’
- Su israfı yapan köylülere muhtardan duyulmamış anons
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- MHP'li ismin yanıtına bakan bir daha baktı!
- Dünyayı gezen Rus YouTuber Türkiye'de öldü!
- Siyah kadın evine çağırdığı polis tarafından öldürüldü!
- Fenerbahçe deplasmanda avantajı kaptı!
- Trabzonspor'da 'Kürtçe' krizi!
- Hülya Avşar: Günah keçisi ilan edildim, suçum yok
- 'Keşke kendisi de emeklisine cömert olabilseydi’