Galatasaray - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, hazırlık maçında Lecce ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.07.2024 - 10:15
Galatasaray - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Luca Gotti'nin ekibi Lecce ile karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY - LECCE MAÇI SAAT KAÇTA?

Raiffeisen Arena'da oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

GALATASARAY - LECCE MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma Sport Smart'tan naklen yayımlanacak.

Galatasaray, son hazırlık maçında Trencin'i 4-1 mağlup etmişti.

Lecce ise Werder Bremen'i 3-0 mağlup etmişti.


galatasaray haberleri Lecce haberleri hazırlık maçı haberleri

İlgili Haberler

Kieran Trippier ve Elias Jelert iddiası... Galatasaray'dan resmi transfer açıklaması!

Kieran Trippier ve Elias Jelert iddiası... Galatasaray'dan resmi transfer açıklaması!
Sağ bek arayışı devam ederken... Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi!

Sağ bek arayışı devam ederken... Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi!
Galatasaray 10 numarasını Portekiz'de arıyor!

Galatasaray 10 numarasını Portekiz'de arıyor!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler