Galatasaray maçı öncesi... Fenerbahçe'de Marco Asensio gelişmesi!

23.04.2026 14:47:00
Cumhuriyet Spor
Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe öncesi sarı-lacivertli ekibin İspanyol yıldızı Marco Asensio'dan müjdeli haber geldi.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

Geçtiğimiz hafta Rizespor ile 2-2 berabere kalan ve hafta için Türkiye Kupası'ndan elenen Fenerbahçe'de tek hedef derbiden galibiyetle ayrılıp şampiyonluk yarışında yeniden adından söz ettirmek.

Kritik derbi öncesi Fenerbahçe'de maç öncesi hazırlıklar başlarken, tüm gözler 3 haftadır sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalan Marco Asensio'ya çevrildi.

ASENSIO GERİ DÖNDÜ

Sarı-lacivertlilerin İspanyol yıldızı bugün takımla yapılan antrenmanda yer aldı.

DERBİDE SAHADA

Asensio'nun derbi gününe kadar takımla çalışması ve derbide sahada yer alması planlanıyor.

BU SEZON ASENSIO

Fenerbahçe ile bu sezon Süper Lig'de çıktığı 24 Süper Lig maçında 11 gol 13 asistlik performansla büyük beğeni kazandı.  

Galatasaray'dan TFF'ye çok sert tepki: Fenerbahçe derbisinin hakem atamasının ardından flaş karar Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hakeminin Yasin Kol olarak açıklanmasının ardından TFF'ye tepki gösterdi.
Sarı-kırmızılılar TFF'ye tepki göstermişti... Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş yanıt Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Galatasaray'ın derbinin hakem atamasıyla ilgili TFF'ye yönelik yaptığı paylaşıma yanıt verdi.
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu! TFF, Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemini açıkladı.