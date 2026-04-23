Galatasaray maçı öncesi... Fenerbahçe'de Marco Asensio gelişmesi!

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.
Geçtiğimiz hafta Rizespor ile 2-2 berabere kalan ve hafta için Türkiye Kupası'ndan elenen Fenerbahçe'de tek hedef derbiden galibiyetle ayrılıp şampiyonluk yarışında yeniden adından söz ettirmek.
Kritik derbi öncesi Fenerbahçe'de maç öncesi hazırlıklar başlarken, tüm gözler 3 haftadır sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalan Marco Asensio'ya çevrildi.
ASENSIO GERİ DÖNDÜ
Sarı-lacivertlilerin İspanyol yıldızı bugün takımla yapılan antrenmanda yer aldı.
DERBİDE SAHADA
Asensio'nun derbi gününe kadar takımla çalışması ve derbide sahada yer alması planlanıyor.
BU SEZON ASENSIO
Fenerbahçe ile bu sezon Süper Lig'de çıktığı 24 Süper Lig maçında 11 gol 13 asistlik performansla büyük beğeni kazandı.