Sarı-kırmızılılar TFF'ye tepki göstermişti... Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş yanıt

Sarı-kırmızılılar TFF'ye tepki göstermişti... Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş yanıt

23.04.2026 13:52:00
Sarı-kırmızılılar TFF'ye tepki göstermişti... Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş yanıt

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Galatasaray'ın derbinin hakem atamasıyla ilgili TFF'ye yönelik yaptığı paylaşıma yanıt verdi.

Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi Yasin Kol oldu.

Galatasaray'ın hakem ataması sonrası Türkiye Futbol Federasyonu ile ilişkilerini askıya aldığını duyurmasının ardından sarı-lacivertliler, sosyal medya üzerinden sert bir mesaj paylaştı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in "TFF ile tüm ilişkiler askıya alınmıştır" açıklaması futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Fenerbahçe bu çıkışa imalı ifadelerle yanıt verdi.

Sarı-lacivertli kulübün paylaşımında şu sözler yer aldı:

"Sakın ha sarıyı çıkarma...

Sakın ha kırmızıyı gösterme...

Sakın ha VAR'a gitme...

Sakın ha penaltı verme...

Sakın ha bazı konuları açma

'Sakın ha...'

Sezon boyu tüm kritik pozisyonlarınız askıdaydı.

Şimdi 'ilişkiler askıya'...

Sıra bu maçta mı?"

NE OLMUŞTU?

Süper Lig'de pazar günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakeminin belli olmasının ardından Galatasaray'ın sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, "Türkiye Futbol Federasyonu mevcut yönetimiyle tüm ilişkilerimiz, bugün itibarıyla, askıya alınmıştır” ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler

Dusan Tadic'ten flaş Galatasaray - Fenerbahçe derbisi tahmini!
Dusan Tadic'ten flaş Galatasaray - Fenerbahçe derbisi tahmini! Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Dusan Tadic, sarı-lacivertlilerin Galatasaray maçı öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tadic, "Şampiyonluk yarışı eşit ve bence kazanmayı başarırsak psikolojimiz Galatasaray'dan daha güçlü olacak" dedi.
Galatasaray'dan TFF'ye çok sert tepki: Fenerbahçe derbisinin hakem atamasının ardından flaş karar
Galatasaray'dan TFF'ye çok sert tepki: Fenerbahçe derbisinin hakem atamasının ardından flaş karar Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hakeminin Yasin Kol olarak açıklanmasının ardından TFF'ye tepki gösterdi.
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu!
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu! TFF, Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemini açıkladı.