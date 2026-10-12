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Galatasaray maçı öncesi... Lamine Yamal'dan dikkat çeken İstanbul paylaşımı!

Galatasaray maçı öncesi... Lamine Yamal'dan dikkat çeken İstanbul paylaşımı!

12.10.2026 18:41:00
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Cumhuriyet Spor
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Galatasaray maçı öncesi... Lamine Yamal'dan dikkat çeken İstanbul paylaşımı!

Barcelona'nın İspanyol yıldızı Lamine Yamal, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında karşılaşacakları Galatasaray maçı öncesi sosyal medya hesabından İstanbul paylaşımı yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşı karşıya gelecek Barcelona, mücadele öncesinde İstanbul'a geldi.

Katalan ekibinin genç yıldızı Lamine Yamal'ın İstanbul'dan yaptığı paylaşım ise kısa sürede dikkat çekti.

BARCELONA İSTANBUL'DA

Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray'a konuk olacak Barcelona, karşılaşma öncesinde Türkiye'ye gelerek konaklayacağı otele yerleşti. İki takım, salı günü RAMS Park'ta saat 22.00'de başlayacak mücadelede kozlarını paylaşacak.

YAMAL'DAN İSTANBUL PAYLAŞIMI

Barcelona'nın 18 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal, İstanbul'a gelişinin ardından Instagram hesabından bir fotoğraf yayımladı.

Türk bayrağının dalgalandığı İstanbul manzarasını takipçileriyle paylaşan genç futbolcunun gönderisi, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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İLK 11'DE BAŞLAMASI BEKLENİYOR

Barcelona'nın en önemli hücum silahlarından biri olan Lamine Yamal'ın Galatasaray karşısında mücadeleye ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Genç yıldızın performansı, RAMS Park'taki kritik karşılaşmanın merak edilen başlıkları arasında yer alıyor.

YAMAL'IN SEVGİLİSİNDEN İSTANBUL PAYLAŞIMI

Öte yandan Lamine Yamal'ın sevgilisi Ines Garcia da İstanbul'dan paylaşım yaptı.

Garcia, genç yıldızla birlikte çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından "İstanbul'dayız" notuyla yayımladı.

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