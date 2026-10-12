Trabzonspor - Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.

DEV MAÇIN BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU

Papara Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın biletleri VIP Platinum-B 25 bin, VIP Platinum A/C 20 bin, VIP Gold 15 bin, VIP Silver 10 bin, Batı tribünler 5 bin, Doğu tribünler 4 bin, Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü 3 bin, Güney-Kuzey kale arkası ise 2 bin liradan satışa çıkarıldı.

Misafir tribün bilet satışı ise İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında alınacak karar doğrultusunda yapılacak.