Galatasaray maçı öncesi... Van Dijk'tan Liverpool taraftarına mesaj!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool, Galatasaray'ı konuk ediyor. İlk mücadeleyi sarı-kırmızılılara 1-0 kaybeden İngiliz ekibinde kaptan Virgil van Dijk, statta taraftara dağıtılacak maç kitapçığı için bir yazı kaleme aldı.

Hollandalı stoper şu ifadeleri kullandı:

"Bunlar, gerek oyuncular gerekse taraftarlar olarak hepimizin kucaklaması ve keyfini çıkarması gereken geceler. Şampiyonlar Ligi, bu futbol kulübü ve biz oyuncuların her biri için çok şey ifade eden özel bir organizasyon. Bu nedenle, çeyrek finale yükselme şansına sahip olduğumuz böyle bir konumda olmak hem bir ayrıcalık hem de harika bir fırsat. Pazar günü Tottenham karşısında yaşananların üzerinde fazla durmak istemiyorum ama maçın o şekilde bitmesinden hepimizin, tıpkı sizler gibi, son derece hayal kırıklığı yaşadığını söylemek yanlış olmaz. Bu gece mesele tamamen o hayal kırıklığından doğan öfkeyi doğru şekilde kullanmak ve buna en iyi cevabı sahada vermek.

Bu akşam ne gerektiğini çok iyi biliyoruz. İstanbul’daki ilk maçın ardından yapmamız gereken işin farkındayız. Ama hepimiz bu maçı dört gözle bekliyoruz ve kendi sahamızda bunu tersine çevirebileceğimize dair inancım tam. Anfield’daki Avrupa geceleri her zaman özeldir. Türkiye’deki atmosfer hakkında çok şey söylendi ve gerçekten de çok gürültülü, çok etkileyiciydi. Ama bu akşam sizlerin de buna fazlasıyla karşılık verecek bir ses ve tutkuyla orada olacağınızı biliyorum.

İşte Anfield tam da böyle geceler içindir. Ve her zaman bize verdiğiniz o ses, o tutku ve o destekle umarım bu gece sizin gerçekten arkasında durabileceğiniz bir performans ortaya koyarız; enerjisi, bağlılığı, niyeti ve kalitesi yüksek bir performans. Dediğim gibi, pazar günü sizlerin ne kadar hayal kırıklığı yaşadığını biliyoruz ve bu duyguyu biz de paylaşıyoruz, inanın bana. Ama böyle zamanlarda birlikte kalmamız ve tek yürek hâlinde savaşmamız çok önemli. Hep birlikte olduğumuzda çok daha güçlüyüz. Bugün yeni bir gün, yeni bir büyük maç ve en iyi yanımızı gösterme adına yeni bir fırsat.

Galatasaray geçen hafta bir kez daha ne kadar tehlikeli ve iyi organize olmuş bir takım olduğunu gösterdi. Saygıyı hak ediyorlar ve o saygıyı da görecekler. Ama ben bu takıma, bu oyuncu grubuna inanıyorum. Eğer yapabileceklerimizin seviyesine çıkarsak, turu geçme adına kendimize çok büyük bir şans yaratacağız. Hedefimiz bu, başka bir şey değil. 90 dakikadan fazla süre boyunca elimizde ne varsa ortaya koyalım, özgüvenle ve inançla oynayalım ve sahada her şeyimizi bırakalım. Ama her şeyden önce, bunu birlikte yapalım. Bu akşam hepinizi görmek ve duymak için sabırsızlanıyorum."