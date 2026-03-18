Kupa Senegal'den alınıp Fas'a verilmişti: Tarihi kararda dikkat çeken Fenerbahçe-Galatasaray maçı ayrıntısı!

Afrika Uluslar Kupası'nda bu yıl düzenlenen turnuvanın şampiyonu değişti. Afrika Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Fas'ın itirazının kabul edildiği duyuruldu. Federasyondan yapılan açıklamada Senegal'in hükmen mağlup sayıldığı ve finalin Fas lehine 3-0 sonuçlandığı belirtildi.

Fransız basınından Le Parisien'de yer alan habere göre, Fas'ın yaptığı itirazda örnek verdiği maçlar paylaşıldı. Haberde Fas'ın 2 maçı örnek gösterdiği, bunlardan ilkinin 2018/19 sezonunda CAF Şampiyonlar Ligi'ndeki Wydad - Esperance Tunis finalinin, ikincisinin ise 2024'teki Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa finalinin olduğu belirtildi. CAF Şampiyonlar Ligi finalinde Fas ekibi Wydad, 2024'teki Süper Kupa'da ise Fenerbahçe sahadan protesto amacıyla çekilmişti.

NE OLMUŞTU?

Afrika Uluslar Kupası finalinde maçın 90+5. dakikasında Senegalli Malick Diouf'un Brahim Diaz'a ceza sahasında yaptığı müdahale sonrası VAR incelemesinin ardından Fas penaltı kazanmıştı. Senegalli futbolcuların penaltı kararına itirazı nedeniyle oyun uzun süre durmuştu.

Sahadan çekilerek soyuna odasına giden Senegalli futbolcuların tekrar sahaya dönmesi sonrasında Fas'tan Brahim Diaz'ın 90+24. dakikada kullandığı penaltıyı Edouard Mendy kurtarmış ve maç uzatmalara gitmişti.

Uzatmalara giden maçın 94. dakikasında Senegal, Pape Gueye'nin golüyle 1-0 öne geçmişti. Karşılaşmada başka gol olmayınca Senegal, 35. Afrika Uluslar Kupası'nı müzesine götüren taraf olmuştu.

FEDERASYONDAN AÇIKLAMA

Afrika Futbol Federasyonu'ndan şampiyonluğun değişmesiyle ilgili açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Fas Kraliyet Futbol Federasyonu (FRMF) tarafından yapılan itirazın şekli itibarıyla kabul edilebilir olduğuna ve itirazın onaylandığına karar verilmiştir. Senegal Futbol Federasyonunun (FSF), takımının davranışlarıyla Afrika Uluslar Kupası Yönetmeliği'nin 82. maddesini ihlal ettiği ilan edilmiştir. Afrika Uluslar Kupası Tüzüğü'nün 84. maddesi uyarınca, Senegal takımının maçı hükmen kaybettiği ve maçın sonucunun Fas Kraliyet Futbol Federasyonu (FRMF) lehine 3-0 olarak kaydedildiği ilan edilmiştir.”