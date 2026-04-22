İngiltere Premier Lig'in eski şampiyonu Leicester City küme düştü!

22.04.2026 00:12:00
Leicester City, İngiltere Championship'in 44. haftasında kendi evinde ağırladığı Hull City ile 2-2 berabere kalarak bitime iki hafta kala küme düştü.

İngiltere Campionship'in 44. haftasında Leicester City, evinde Hull City'yi konuk etti.

King Power Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sona erdi.

Hull City'yi 18. dakikada Liam Millar'ın golü öne geçirirken, bu gole 52. dakikada Jordan James'in penaltısıyla cevap geldi.

LEICESTER CITY KÜME DÜŞTÜ

Ardından 54. dakikada Luke Thomas'ın golüyle Leicester City öne geçti. Hull City'ye beraberliği ise 63. dakikada Oliver McBurnie getirerek play-off umutlarının bitmesine izin vermedi ve Leicester City'nin kümede kalmak için kazanmak zorunda olduğu maçta beraberliği sağladı.

Bu sonuçla Hull City, 70 puanla 7. sırada yer alarak play-off hattının hemen altında kalırken, Leicester City'nin ise 42 puanla matematiksel olarak küme düşmesi kesinleşti.

