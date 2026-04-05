Gianmarco Pozzecco'dan Galatasaray taraftarına çağrı!

5.04.2026 18:06:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Gianmarco Pozzecco'dan Galatasaray taraftarına çağrı!

Galatasaray MCT Technic Başantrenörü Gianmarco Pozzecco, 92-70 mağlup ettikleri Bursaspor maçının ardından görüşlerini aktardı.

Galatasaray MCT Technic Başantrenörü Gianmarco Pozzecco, ligde Bursaspor karşısında aldıkları galibiyetin ardından sarı-kırmızı taraftarlara seslendi.

Pozzecco, çarşamba günü FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında oynanacak Tenerife maçı için sarı-kırmızılı taraftarlara mesaj yolladı.

"ÇARŞAMBA GÜNÜ MAÇA GELİN"

Gianmarco Pozzecco, "Galatasaray taraftarını çok seviyorum. Çarşamba günü Tenerife maçına geleceklerdir! Gelin! Gelin! Gelin!" dedi.

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında İspanya'nın La Laguna Tenerife takımına deplasmanda 84-83 mağlup olmuştu. Karşılaşmanın ikinci maçı çarşamba günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Seride iki galibiyete ulaşacak ekip Dörtlü Final'e kalacak.

İlgili Haberler

Eski hakemler Trabzonspor - Galatasaray maçını değerlendirdi: 'En kritik kararda hata yapmadı'
Eski hakemler Trabzonspor - Galatasaray maçını değerlendirdi: 'En kritik kararda hata yapmadı' Trio ekibi, Trabzonspor'un derbide sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği maçın tartışmalı pozisyonlarını yorumladı.
Hasan Şaş'tan flaş şampiyonluk iddiası: 'Galatasaray böyle devam ederse...'
Hasan Şaş'tan flaş şampiyonluk iddiası: 'Galatasaray böyle devam ederse...' Eski futbolcu ve futbol yorumcusu Hasan Şaş, Galatasaray'ın Süper Lig'de deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 yenildiği maçı değerlendirdi.
Galatasaray MCT Technic, Bursaspor'u farklı geçti!
Galatasaray MCT Technic, Bursaspor'u farklı geçti! Galatasaray MCT Technic, Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında kendi evinde ağırladığı Bursaspor Basketbol'u 92-70 mağlup etti.