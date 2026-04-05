Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray MCT Technic, Bursaspor'u farklı geçti!

5.04.2026 17:54:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Galatasaray MCT Technic, Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında kendi evinde ağırladığı Bursaspor Basketbol'u 92-70 mağlup etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Galatasaray MCT Technic, Bursaspor Basketbol'u ağırladı.

Galatasaray, bu galibiyetle birlikte 15. galibiyetini elde etti. Bursaspor, 18. mağlubiyetini yaşadı.

Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, Yukatel Merkezefendi deplasmanına gidecek. Bursaspor, sahasında Türk Telekom Basketbol'u ağırlayacak.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Kerem Baki, Kaan Büyükçil, Alper Gökçebel

Galatasaray MCT Technic: Robinson 15, Rıdvan Öncel 15, Palmer 15, Gillespie 2, White 7, Ellis, McCollum 12, Tibet Görener, Meeks 5, Buğrahan Tuncer 10, Muhsin Yaşar 11

Bursaspor Basketbol: Yavuz Gültekin 15, Smith 19, Konontsuk 2, Nnoko 10, Georges-Hunt 2, Childress 16, Bora Satır, Berk Can Akın 3, Delaurier 3, Yesukan Onar, King

1. Periyot: 26-17

Devre: 47-39

3. Periyot: 68-57

Beş faulle çıkan oyuncu: 39.41 Muhsin Yaşar (Galatasaray MCT Technic)

İlgili Konular: #galatasaray #Bursaspor #Basketbol Süper Ligi

İlgili Haberler

Eski hakemler Trabzonspor - Galatasaray maçını değerlendirdi: 'En kritik kararda hata yapmadı'
Eski hakemler Trabzonspor - Galatasaray maçını değerlendirdi: 'En kritik kararda hata yapmadı' Trio ekibi, Trabzonspor'un derbide sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği maçın tartışmalı pozisyonlarını yorumladı.
Hasan Şaş'tan flaş şampiyonluk iddiası: 'Galatasaray böyle devam ederse...'
Hasan Şaş'tan flaş şampiyonluk iddiası: 'Galatasaray böyle devam ederse...' Eski futbolcu ve futbol yorumcusu Hasan Şaş, Galatasaray'ın Süper Lig'de deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 yenildiği maçı değerlendirdi.
Spor yazarları Trabzonspor - Galatasaray maçını yorumladı: 'Icardi futbolu bırakamadı ama futbol Icardi'yi bırakmış!'
Spor yazarları Trabzonspor - Galatasaray maçını yorumladı: 'Icardi futbolu bırakamadı ama futbol Icardi'yi bırakmış!' Spor yazarları, Trabzonspor'un Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği mücadeleyi değerlendirdi.