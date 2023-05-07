Galatasaray Petrol Ofisi yarı finalde!

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Amed Sportif Faaliyetler'i 3-0 mağlup ederek Kadın Futbol Süper Ligi play-off turunda yarı finale yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.05.2023 - 15:14
Galatasaray Petrol Ofisi yarı finalde!
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Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, play-off çeyrek final etabı ikinci maçında Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaştı.

Mücadeleyi, Galatasaray 3-0 kazandı. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Elena Santos, 53. dakikada Kristina Bakarandze ve 84. dakikada Yağmur Uraz kaydetti.

İlk maçı da 5-1 kazanan sarı kırmızılı takım toplam skoru 8-1 yaparak adını yarı finale yazdırdı.


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