Fenerbahçe'den TFF'ye soru: 'Büyükekşi federasyonu cevaplasın'

Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Galatasaray ile yaşadıkları gerilim üzerine yeniden açıklamalarda bulundu. Baki açıklamasında; "Büyükekşi federasyonunun cevaplaması gereken çok basit sorular var. Eğer bazı iddialardaki gibi bu görüntü ve fotoğraf montajsa o zaman niye ceza aldı? " dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.02.2024 - 20:08
Fenerbahçe'den TFF'ye soru: 'Büyükekşi federasyonu cevaplasın'
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Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'den Galatasaray hakkında açıklama geldi. 

Baki açıklamasında; "Öncelikle yazılı açıklama yaptık ama yazılı açıklamanın üstüne de bir iki satır söylemek farz oldu. İki gün önceki demecimi hatırlarsak; orada zaten bunun gönülsüz, isteksiz ve tedbirsiz bir şekilde PFDK’ya sevk edildiğini ve işin buraya varacağını zaten öngörmüştük. Bunu öngörmemek zaten saflık olurdu. O gün tedbirsiz olarak sevk ederek sufleyi verdiler. Bugün de cezayı bir maç açıklayarak; tiyatronun son perdesini yürürlüğe koydular" dedi. 

"BÜYÜKEKŞİ FEDERASYONU CEVAPLASIN"

Fenerbahçe yöneticisi sözlerinin devamında; "Büyükekşi federasyonunun cevaplaması gereken çok basit sorular var. Eğer bazı iddialardaki gibi bu görüntü ve fotoğraf montajsa o zaman niye ceza aldı? O bir maç cezayı da almaması lazım. Görüntüler montaj değilse neden tedbirsiz sevk ve neden bir maç? Yine son derece saçma sapan bir durumla karşı karşıyayız. Bunun böyle olacağı zaten belliydi. Bunun yol haritası birkaç gün önce bizim önümüze kondu. Bugün de son kilometre taşı olarak önümüze sunuldu. Bugün Türk futbolunun MR’ı çekilmiştir. MR sonucu da bellidir. Hastalık belli, teşhis belli, virüs belli, yapılması gerekenler belli…" açıklamasında bulundu. 

Baki; "Her ne kadar yaşanan bu hadise Ankaragücü-Galatasaray maçında da olmuş olsa verilen bu karar şampiyonluk dinamiklerini de etkileyebilecek bir karar. Dolayısıyla tek taraflı ve bir camianın işine yarayan bu karar bir kere daha Türk Futbol kamuoyunun gözleri önünde yaşanmıştır, bu kıyım. Bir kere daha eminiz ki Büyükekşi federasyonu her zamanki vurdumduymazlığı ve her zamanki sessizliği ile olayları halının altına süpürmeye çalışacaklardır. Gerçekten sözün bittiği yerdeyiz. Bir kere daha bir takımın, bir camianın kayrıldığının ispatını yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. 

GALATASARAY'A YANIT

Baki ezeli rakiplerinin açıklaması hakkında; "Şunu da söylemeden geçemeyeceğim; dün bir Galatasaray yöneticisi bir açıklama yapıyor. Açıklamayı dinleyen, okuyan zanneder ki biz durup dururken bir açıklama yapmışız. Halbuki kendileri koskoca bir asırlık çınara, Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütüne resmi ağızdan utanmazlar derlerse layıkıyla cevaplarını alırlar. Ama bunlar hep böyle. Önce ortalığı ateşe verirler, layıkıyla bir cevap alırlar, o cevabı aldıktan sonra da böyle mağduru oynarlar, itidal çağrısı yaparlar. Bundan sonra onların istediği gibi gitmeyecek bu iş. Bizim üslubumuzun değişmesi gerekiyorsa üslubumuz değişecek. Fenerbahçe camiasının daha agresif kenetlenmesi gerekiyorsa daha agresif kenetleneceğiz. Ama biz şampiyonluğu sonuna kadar sahada hak ettiğimiz gibi sportif olarak kovalamaya devam edeceğiz. Ve bu tür lobileri yıkmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi. 


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