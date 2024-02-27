Galatasaray maçının tarihi değiştirildi!

Süper Lig'de 10 Mart Pazar günü 16.00'da oynanacağı duyurulan Galatasaray - Çaykur Rizespor maçının tarihi değiştirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.02.2024 - 14:56
Galatasaray maçının tarihi değiştirildi!
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10 Mart Pazar günü 16.00'da oynanacağı duyurulan Galatasaray - Çaykur Rizespor maçının tarihinde değişiklik yapıldı.

İki takım arasında oynanacak maç, 8 Mart Cuma günü saat 20.00'ye alındı.

Yapılan açıklamada, "10 Mart Pazar günü 16.00'da oynanacağı duyurulan Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı, 8 Mart Cuma günü saat 20.00'ye alındı. UEFA Avrupa Ligi Play Off Turu sonuçları neticesinde, Trendyol Süper Lig 29. hafta programında değişiklikler yapılmıştır. Buna göre daha önce 10 Mart Pazar günü saat 16.00'da oynanacağı duyurulan Galatasaray - Çaykur Rizespor müsabakası 8 Mart Cuma günü saat 20.00'ye, 8 Mart Cuma günü saat 20.00'de oynanacağı duyurulan İstanbulspor - Kasımpaşa maçı ise 10 Mart Pazar günü saat 16.00'ya alınmıştır." denildi.


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