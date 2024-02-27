Galatasaray'da Muslera'nın serisi sona erdi!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera haftalar sonra ilki yaşadı. Antalya maçında 3 kurtarışa imza atan Uruguaylı eldivenin serisi sona erdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.02.2024 - 12:48
Galatasaray'da Muslera'nın serisi sona erdi!
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Süper Lig'de son 3 maçta kalesini gole kapatan Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera'nın bu başarılı serisi, Antalyaspor karşısında sona erdi.

Muslera, Antalyaspor'un Sander Van de Streek'le bulduğu gol öncesi gelen ortada ceza sahasında boşa çıkış yaptı.

Önünde topu bulan Streek de golünü attı. Uruguaylı file bekçisi, maç boyunca kalesine gelen 4 şutun 3'ünde gole izin vermedi. 


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