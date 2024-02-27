Galatasaray'da Muslera'nın serisi sona erdi!
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera haftalar sonra ilki yaşadı. Antalya maçında 3 kurtarışa imza atan Uruguaylı eldivenin serisi sona erdi.
Süper Lig'de son 3 maçta kalesini gole kapatan Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera'nın bu başarılı serisi, Antalyaspor karşısında sona erdi.
Muslera, Antalyaspor'un Sander Van de Streek'le bulduğu gol öncesi gelen ortada ceza sahasında boşa çıkış yaptı.
Önünde topu bulan Streek de golünü attı. Uruguaylı file bekçisi, maç boyunca kalesine gelen 4 şutun 3'ünde gole izin vermedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü oyuncu Tolga Savacı hayatını kaybetti
- 'Gıda Dedektifi' yöneticisine gözaltı
- Canlı yayında 'mal varlığı' sorusuna yanıt
- Tolga Savacı kimdir?
- Erdoğan'dan A Haber muhabirine 'fırça'
- Cem Küçük'ün 'swinger' gafı gündem oldu
- 'İnadına kaybettirecekler...'
- Erdoğan: İttifakla el ele verdiğimiz zaman...
- AKP’lilerin seçim çalışmaları İsrailli şirkete emanet
- Şimdi de misafir vergisi çıktı!