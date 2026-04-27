Galatasaray mağlubiyetinin ardından... Fenerbahçe'de yönetim kurulu toplanıyor

27.04.2026 10:20:00
Süper Lig'de Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray'a 3-0 kaybetmesinin ardından sarı lacivertli yönetimin bugün saat 14.00'te kritik bir toplantı yapacağı iddia edildi.

Trendyol Süper Lig'de sezonunun 31. haftasındaki derbide Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'a konuk oldu. Sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertli ekip, rakibinin 7 puan gerisine düştü.

FENERBAHÇE'DE YÖNETİM KURULU TOPLANIYOR

HT Spor'un haberine göre Fenerbahçe'de yönetim kurulu toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Haberde toplantının 14.00'te başlayacağı ve her şeyin konuşulacağı belirtildi. Ek olarak bu toplantıda Domenico Tedesco ve Devin Özek'in yer almayacağı, yönetim kurulunun bir toplantı gerçekleştireceği ifade edildi. Toplantıda bazı radikal kararların alınabileceği aktarıldı.

ERTAN TORUNOĞULLARI NE DEMİŞTİ?

Derbinin ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, kısa süre içinde bir yönetim kurulu toplantısı gerçekleştireceklerini ve bazı kararlar alacaklarını söylemişti.

Torunoğulları açıklamasında, "Biz yönetim olarak, takım olarak bazı kararlar alacağız. Bu kararları alırken de en kısa zamanda bir yönetim kurulu toplantımız olacak. Bunu sizlerle, kamuoyu ile paylaşacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray derbisi sonrası... Jhon Duran'dan Fenerbahçe taraftarını kızdıran hamle Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Jhon Duran, Galatasaray derbisi sonrası vatandaşı Davinson Sanchez'in derbi paylaşımına alev emojisi attı. Duran'ın bu hareketi Fenerbahçeli taraftarlarca tepki topladı.
Eski hakemler Galatasaray - Fenerbahçe maçını yorumladı: '1 penaltı, 5 kırmızı kart atladı' beIN Trio, Galatasaray'ın sahasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettiği maçın tartışmalı pozisyonlarını yorumladı.
Spor yazarları Galatasaray - Fenerbahçe maçını değerlendirdi: '2 Brezilyalı Fenerbahçe'yi yaktı' Spor yazarları, Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettiği karşılaşmayı yorumladı.